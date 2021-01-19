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Ирина Морозюк оценила видео с мастурбирующим Дзюбой: "Я не досмотрела до конца"

19 января, 11:40

Александр Трикиша Александр Трикиша

Девушка считает, что видео "слила" любовница футболиста в качестве мести

Бывшая супруга экс-игрока "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка Ирина прокомментировала скандальное видео с участием российского футболиста Артема Дзюбы. В ноябре в Сети появилось видео, на котором Дзюба мастурбирует на камеру. Ирина считает, что видео "слила" любовница игрока.

"Когда я посмотрела запись, то сразу же подумала, что это дело рук его любовницы. Все знают, как мужчины обожают ходить налево. Любовь – коварная штука, а девушки – тем более! Наверное, что-то пошло не так, и Артему вот так захотели отомстить. Жаль парня. Большинство людей не узнает, на чьей стороне правда. Но для меня наказание такого характера – это низко", – считает Морозюк.

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Ирина Морозюк

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Девушка призналась, что не досмотрела видео до конца, но уверят, что Артему нечего стыдиться. Тем более, что этот инцидент сделал его намного популярнее.

"Скажу так: Артему нечего стыдиться! Есть что показать. У Дзюбы все в порядке с размером. Но я не могу сказать, что мне понравилось. Не досмотрела всю эту историю до конца.

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Да, я тоже раньше не знала, кто такой Дзюба. Но это можно объяснить. Люди любят хайп! Интим всегда набирает. Пример: есть две фотографии, где у одной девушки оголена грудь, а у другой – нет. Конечно, все станут лайкать и смотреть, где сиси больше! Так устроен весь мир, не только мы. Всегда в тренде темы секса, смерти и жести. Поэтому ситуацию с Дзюбой было интереснее обсуждать, чем выборы в США", – призналась украинка в интервью СЭ.

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

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футболист Артем Дзюба Ирина Морозюк

Источник: Сегодня|Спорт

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