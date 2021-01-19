Итальянская модель разделась после победы "Лацио" в дерби: на ней осталась лишь маска

Итальянская актриса и модель Анна Фальки порадовала своих поклонников пикантным фото в честь победы любимого клуба "Лацио" над "Ромой" в римском дерби. По такому случаю девушка разместила на своей странице в Instagram обнаженное фото, на котором на девушке только маска в цветах "бело-голубых".
Анна давно поддерживает "Лацио" и регулярно выкладывает пикантные фото с символикой римского клуба.
"Лацио" разгромило принципиального соперника со счетом 3:0 благодаря голам Чиро Иммобиле и дублю Луиса Альберто. После 18 туров "Лацио" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, "Рома" идет на четвертом.
Читайте также:
- "Замуж вышла по любви, счастье обрела в разводе": российская модель ушла от Луиса Адриано
- Грудь, блеск, красота! Жена украинского футболиста-миллионера устроила стриптиз на день рождения
- Прикрыла цветами голое тело: девушка игрока "Шахтера" сексуально провела его на сборы
- Голая спортсменка после бана в Instagram слегка прикрыла свое тело, но пообещала "бурю"
- Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк