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Третий ребенок – в 23! Игрок "Интера" стал отцом после победы над Роналду

19 января, 08:17

Олег Люлька Олег Люлька

Полузащитник Николо Барелло забил в ворота "Ювентуса", а на следующий день уже праздновал пополнение в семье

23-летний полузащитник "Интера" Николо Барелла в третий раз стал отцом. Модель Федерика Скивенин, которая на семь лет старше итальянского футболиста, подарила ему дочку. Девочку назвали Матильдой.

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Об этом у себя в Instagram написала многодетная мама.

Отметим, что Николо Барелла и Федерика Скивенин поженились летом 2018 года в особняке 18-го века Villa D 'Orri в Кальяри – в городе, где ранее выступал футболист и где он познакомился со своей супругой.

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Матильда – третья дочь для супругов. Они уже воспитывают девочек Ребекку (3 года) и Лавинию (1 год).

Напомним, что накануне рождения третьего ребенка Барелла стал главным героем матча Серии А против "Ювентуса". Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу миланцев, и Николо принял участие в обоих голах "Интера" в ворота команды Криштиану Роналду.

Роналду и Барелла. Фото – Reuters

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Сперва полузащитник "Интера" ассистировал Артуро Видалю, а затем забил "Ювентусу" и сам, реализовав выход один на один.

Бенефис Бареллы в матче "Интер" – "Ювентус" (2:0)

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