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В римском дерби съели "волков": смотрите разгром одного из лидеров чемпионата Италии

16 января, 01:26

Елена Павлова Елена Павлова

Поражение может стоить "Роме" места в первой тройке Серии А

Римское дерби в 18 туре чемпионата Испании получилось на редкость однобоким. На старте поединка нападающий "Ромы" Джеко упустил момент, чтобы оформить быстрый гол, а вот "Лацио" номинального фаворита встречи не жалело. Три гола в ворота "волков" принесли хозяевам более чем убедительную победу – 3:0. Ранее "Рома" заявила о готовности приобрести Яремчука.

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Погром "Ромы" начался на 14-й минуте, когда Мануэль Лаццари прессингом в чужой штрафной заставил ошибиться Ибаньеса, мяч отскочил к Чиро Иммобиле, который пробил в верхний угол.

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Через девять минут все тот же Лаццари справа ворвался в штрафную, после контакта с Ибаньесом упал на газон, но поднялся и отдал пас на Луиса Альберто, который удвоил преимущество "Лацио". А на 67-й минуте Луис оформил дубль и довел счет до разгромного. Причем результативную комбинацию опять начал Лаццари.

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Чиро Иммобиле и Мануэль Лаццари празднуют гол

Чиро Иммобиле и Мануэль Лаццари празднуют гол / Фото: Reuters

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Теперь после 18 туров в Серии А "Лацио" набрал 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. "Рома" с 34 баллами осталась на третьем месте, но уже в воскресенье ее может обойти "Ювентус".

ранее мы писали, что "Лацио" по ошибке отправил 11 миллионов не тому клубу. Перепутали название. Ошибка финансового отдела может обернуться грандиозными проблемами.

Смотрите, как "Лацио" играет в чемпионате Италии

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