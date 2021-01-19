Італійська модель роздяглася після перемоги "Лаціо" в дербі: на ній залишилася лише маска

Італійська актриса і модель Анна Фалькі порадувала своїх шанувальників пікантним фото в честь перемоги улюбленого клубу "Лаціо" над "Ромою" в римському дербі. З такої нагоди дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram оголене фото, на якому на дівчині тільки маска в кольорах "біло-блакитних".

Анна давно підтримує "Лаціо" і регулярно викладає пікантні фото з символікою римського клубу.

"Лаціо" розгромило принципового суперника з рахунком 3:0завдяки голам Чіро Іммобіле і дублю Луїса Альберто. Після 18 турів "Лаціо" посідає сьоме місце в турнірній таблиці Серії А, "Рома" йде на четвертому.

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