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Італійська модель роздяглася після перемоги "Лаціо" в дербі: на ній залишилася лише маска

19 січня, 09:39

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Анна показала відверті фото в кольорах римського клубу

Італійська актриса і модель Анна Фалькі порадувала своїх шанувальників пікантним фото в честь перемоги улюбленого клубу "Лаціо" над "Ромою" в римському дербі. З такої нагоди дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram оголене фото, на якому на дівчині тільки маска в кольорах "біло-блакитних".

Анна давно підтримує "Лаціо" і регулярно викладає пікантні фото з символікою римського клубу.

"Лаціо" розгромило принципового суперника з рахунком 3:0завдяки голам Чіро Іммобіле і дублю Луїса Альберто. Після 18 турів "Лаціо" посідає сьоме місце в турнірній таблиці Серії А, "Рома" йде на четвертому.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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