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Прикрыла цветами голое тело: девушка игрока "Шахтера" сексуально провела его на сборы

17 января, 16:30

Олег Люлька Олег Люлька

Валерий Бондарь только улетел с командой в Турцию, а его возлюбленная уже скучает

"Шахтер" только сегодня улетел на сборы в Турцию, а девушка 21-летнего защитника "горняков" Валерия Бондаря Даша Савина уже скучает по своему возлюбленному. Об этом сексапильная блондинка призналась у себя в Instagram, опубликовав фото с букетом чайных роз, которыми соблазнительно прикрыла свое обнаженное тело.

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"Сегодня в квартире не прозвучит песня "Я люблю тебя до слез", и я не увижу тебя с букетом, но аромат этих роз и трепетное желание увидеться ускорят ожидание нашей встречи. Уже скучаю", – призналась модель-журналистка Даша Савина.

"Самая любимая моя. Совсем скоро мы будем рядом!" – написал Даше в комментариях под фото Валерий Бондарь.

Валерий Бондарь и Даша Савина
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Валерий Бондарь и Даша Савина / Фото: Instagram

Напомним, во время каникул влюбленные превратились в отчаянных путешественников. В частности, перед Новым годом Бондарь покатал огненную девушку на вертолете над Доминиканой.

Валерий Бондарь и Даша Савина Видео: Instagram

После этого Даша Савина и Валерий Бондарь уже погоняли на квадроциклах по снегу в Харькове. Сексапильная блондинка отметила, что у них "не только отношения парня и девушки" – они "еще могут быть друг для друга друзьями".

Валерий Бондарь и Даша Савина на квадроциклах

А завершили отпуск Бондарь и Савина в Каппадокии, в Турции – теперь в этой стране Валерий пройдет и сборы с "Шахтером".

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Шахтер Донецк WAGs Валерий Бондарь Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

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