Прикрила квітами голе тіло: дівчина гравця "Шахтаря" сексуально провела його на збори

Валерій Бондар тільки полетів з командою до Туреччини, а його кохана вже сумує

"Шахтар" лише сьогодні відлетів на збори до Туреччини, а дівчина 21-річного захисника "гірників" Валерія Бондаря Даша Савіна вже сумує за своїм коханим. У цьому сексапільна блондинка зізналася у себе в Instagram, опублікувавши фото з букетом чайних троянд, якими спокусливо прикрила своє оголене тіло.

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"Сьогодні в квартирі не прозвучить пісня "Я люблю тебя до слез", і я не побачу тебе з букетом, але аромат цих троянд і трепетне бажання побачитися прискорять очікування нашої зустрічі. Уже сумую", – зізналася модель-журналістка Даша Савіна.

"Найкоханіша моя. Зовсім скоро ми будемо поруч!" – написав Даші в коментарях під фото Валерій Бондар.

Реклама Валерій Бондар і Даша Савіна / Фото: Instagram

Нагадаємо, під час канікул закохані перетворилися на відчайдушних мандрівників. Зокрема, перед Новим роком Бондар покатав вогняну дівчину на вертольоті над Домініканою.

Валерій Бондар і Даша Савіна Відео: Instagram

Після цього Даша Савіна і Валерій Бондар вже поганяли на квадроциклах по снігу в Харкові. Сексапільна блондинка зазначила, що у них "не тільки стосунки хлопця і дівчини" – вони "ще можуть бути одне для одного друзями".

А завершили відпустку Бондар і Савіна в Каппадокії, у Туреччині – тепер у цій країні Валерій пройде і збори із "Шахтарем".

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