Українська
$ 27,97
34,04
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Девушка футболиста сборной Украины приласкала другого красавца

14 января, 09:59

Олег Люлька Олег Люлька

Возлюбленная Валерия Бондаря Даша Савина подарила частичку своего тепла четвероногому другу

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь со своей девушкой Дашей Савиной продолжают отдых в турецкой Каппадокии. Мы уже писали, что шикарная блондинка на коленях зацеловала футболиста. Но ласка очаровательной журналистки в этом райском уголке земного шара досталась не только "горняку".

Реклама

Приласкала Даша Савина и коня, на котором прокатилась верхом по волшебным долинам Каппадокии. Фото с прогулки девушка опубликовала в Instagram.

Реклама

Напомним, перед Новым годом Бондарь покатал огненную девушку на вертолете над Доминиканой.

Валерий Бондарь и Даша Савина Видео: Instagram

После этого Даша Савина и Валерий Бондарь уже погоняли на квадроциклах по снегу в Харькове. При этом сексапильная блондинка отметила, что у них "не только отношения парня и девушки" – они "еще могут быть друг для друга друзьями".

Валерий Бондарь и Даша Савина на квадроциклах

"Очень часто говорят: "Счастье любит тишину". Наверное, в этих словах есть доля правды, но как можно скрывать это счастье, если мы наслаждаемся друг другом и жизнью вместе?" – откровенничает Даша Савина.

Даша Савина

Даша Савина / Фото: Instagram

Реклама

Смотрите, как "Шахтер" с Бондарем выбили из еврокубков "Интер"

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отпуск Шахтер Донецк WAGs Валерий Бондарь Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Душитель" из Дагестана пообещал разобраться с Роналду (видео)MMA
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножками
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножкамиФутбол
Пришел домой, а там жену жестко гасят на кровати: Милевский шокировал рассказом об измене
Пришел домой, а там жену жестко гасят на кровати: Милевский шокировал рассказом об изменеФутбол
Любимый анекдот Лобановского: как шутил легендарный тренер
Любимый анекдот Лобановского: как шутил легендарный тренерФутбол
"Феррари" в хлам! Сотрудник автомойки разбил суперкар итальянского вратаряФутбол
Ребров стал лютейшим врагом
Ребров стал лютейшим врагом "ДНР": отказался помогать им в "борьбе с бандеровцами"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять