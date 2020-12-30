"Если уж менять, так всю жизнь": признание девушки игрока "Шахтера", у которой был роман с динамовцем

Возлюбленная защитника "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина подвела итоги невероятно насыщенного для себя 2020 года, на финише которого которого она предстала в образе сексуальной хищницы на Доминикане.

"2020-й... Каким бы он ни был, я прожила его так, как захотела, как сама выбрала. Помните, если уж менять, так всю жизнь по-новому. В общем, я довольна и счастлива. Спасибо, 2020-й, за все", – написала у себя в Instagram Даша Савина

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Напомним, Даша Савина долгое время встречалась с форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой. Однако в начале лета 2020-го стало известно, что Супряга и Савина расстались. "Просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться", – рассказала модель-журналистка.

Владислав Супряга и Даша Савина / Фото: Instagram

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Позже девушка появилась на фотографиях в соцсетях с новым парнем. Избранником Савиной стал Валерий Бондарь – защитник "Шахтера" и партнер Супряги по молодежной, а ныне и по главной сборной Украины.

Даша Савина и Валерий Бондарь / Фото: Instagram

Даша Савина / Фото: Instagram

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Вскоре девушка посвятила стих игроку "Шахтера" в День защитника Украины. Даша призналась, что с Валерием чувствует себя, как за каменной стеной.

Даша Савина / Фото: Instagram

Даша Савина / Фото: Instagram

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А недавно Даша Савина намекнула на свадьбу с Валерием Бондарем.

Валерий Бондарь и Даша Савина Видео: Instagram

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