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Дівчина футболіста збірної України приголубила іншого красеня

14 січня, 09:59

Олег Люлька Олег Люлька

Кохана Валерія Бондаря Даша Савіна подарувала частинку свого тепла чотириногому другу

Захисник "Шахтаря" і збірної України Валерій Бондар зі своєю дівчиною Дашею Савіною продовжують відпочинок в турецькій Каппадокії. Ми вже писали, що шикарна блондинка на колінах зацілувала футболіста. Але ласка чарівної журналістки в цьому райському куточку земної кулі дісталася не тільки "гірникові".

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Приголубила Даша Савіна і коня, на якому проїхалася верхи красивими долинами Каппадокії. Фото з прогулянки дівчина опублікувала в Instagram.

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Нагадаємо, перед Новим роком Бондар покатав вогняну дівчину на вертольоті над Домініканою.

Валерій Бондар і Даша Савіна Відео: Instagram

Після цього Даша Савіна і Валерій Бондар вже поганяли на квадроциклах по снігу в Харкові. При цьому сексапільна блондинка зауважила, що у них "не тільки стосунки хлопця і дівчини" – вони "ще можуть бути одне для одного друзями".

"Дуже часто кажуть: "Щастя любить тишу". Напевно, в цих словах є частка правди, але як можна приховувати це щастя, якщо ми насолоджуємося одне одним і життям разом?" – пояснює свою відвертість Даша Савіна.

Даша Савіна

Даша Савіна / Фото: Instagram

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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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відпустка Шахтар Донецьк WAGs Валерий Бондарь Даша Савіна

Джерело: Сегодня|Спорт

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