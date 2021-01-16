Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной

В то время как игроки "Шахтера" проходили медосмотр перед началом сборов, девушка защитника "горняков" и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина порадовала своих поклонников в соцсетях первой в этом году откровенной фотосессией.

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Жгучая блондинка предстала перед своими фолловерами в джинсах и расстегнутом пиджаке на голую грудь.

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"Все же есть какая-то магия в черно-белых снимках, а тем более, если на них я. Как вам?" – поинтересовалась у своих подписчиков в Instagram модель-журналистка Даша Савина

"Огонь! Ты невероятная!" – получила в ответ девушка футболиста "Шахтера"

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Напомним, перед Новым годом Бондарь покатал огненную девушку на вертолете над Доминиканой.

Валерий Бондарь и Даша Савина Видео: Instagram

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После этого Даша Савина и Валерий Бондарь уже погоняли на квадроциклах по снегу в Харькове. При этом сексапильная блондинка отметила, что у них "не только отношения парня и девушки" – они "еще могут быть друг для друга друзьями".

Валерий Бондарь и Даша Савина на квадроциклах

А завершили отпуск Бондарь и Савина в Каппадокии, в Турции – в этой стране пройдут и ближайшие сборы "Шахтера".

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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