"Шахтер" полетел на сбор в Турцию догонять земляков

Сегодня на первый зимний сбор в 2021 году отправился и "Шахтер". "Горняки" начинают подготовку немного позже других украинских клубов. Так земляки из "Олимпика" уже занимаются в Турции, а "Динамо" тренируется в Эмиратах. Накануне французский футболист "Олимпика" покрасил волосы в необычный цвет.

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Утром чемпион Украины из столичного аэропорта взял курс на турецкую Анталью. А перед этим "Шахтер" показал, как игроки проходили медосмотр: хоть в космос отправляй. Все футболисты получили отрицательные результаты тестов на коронавирус. В основном составе будут тренироваться 29 игроков, в том числе – четыре вратаря.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Евгений Гриценко.

Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Виктор Корниенко.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Сергей Болбат, Маркос Антонио, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Георгий Судаков, Марлос, Тете, Манор Соломон, Тайсон, Евгений Коноплянка, Михаил Мудрик, Дентиньо, Фернандо, Сиприано.

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Нападающие: Жуниор Мораес, Богдан Вьюнник.

Из Антальи "оранжево-черные" на автобусе добрались до Белека. Также в Турцию прибыли молодежный и юношеский составы – они будут базироваться недалеко от первой команды. После обеда и небольшого отдыха "Шахтер" проведет первую тренировку в 2021 году. В первом матче в Турции подопечные Луиша Каштру 21 января сразятся с польским "Лехом".

На днях бывший футболист "Шахтера" отказался переходить в "Динамо".

Вспомним, как "горняки" отстояли ничью с "Интером" в Лиге чемпионов:

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