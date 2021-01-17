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Новини Чемпіонату України 2020/2021

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"Шахтар" полетів на збір до Туреччини наздоганяти земляків

17 січня, 13:45

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Чемпіони України розпочинають підготовку до другої частини сезону 2020/2021

Сьогодні на перший зимовий збір в 2021 році відправився і "Шахтар". "Гірники" починають підготовку трохи пізніше за інші українські клуби. Так земляки з "Олімпіка" вже займаються в Туреччині, а "Динамо" тренується в Еміратах. Напередодні французький футболіст "Олімпіка" пофарбував волосся в незвичайний колір.

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Вранці чемпіон України зі столичного аеропорту взяв курс на турецьку Анталью. А перед цим "Шахтар" показав, як гравці проходили медогляд: хоч в космос відправляй. Всі футболісти отримали негативні результати тестів на коронавірус. В основному складі будуть тренуватися 29 гравців, в тому числі – чотири воротарі.

Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Євген Гриценко.

Захисники: Додо, Валерій Бондар, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Вітао, Віктор Корнієнко.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Сергій Болбат, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Георгій Судаков, Марлос, Тете, Манор Соломон, Тайсон, Євген Коноплянка, Михайло Мудрик, Дентіньйо, Фернандо, Сіпріано.

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Нападники: Жуніор Мораес, Богдан В'юнник.

Із Анталії "оранжево-чорні" на автобусі дісталися до Белека. Також до Туреччини прибули молодіжний і юнацький склади – вони будуть базуватися недалеко від першої команди. Після обіду і невеликого відпочинку "Шахтар" проведе перше тренування в 2021 році. У першому матчі в Туреччині підопічні Луїша Каштру 21 січня зустрінуться з польським "Лехом".

Днями колишній футболіст "Шахтаря" відмовився переходити в "Динамо".

Згадаймо, як "гірники" відстояли нічию з "Інтером" у Лізі чемпіонів:

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