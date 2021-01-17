"Шахтар" полетів на збір до Туреччини наздоганяти земляків

Сьогодні на перший зимовий збір в 2021 році відправився і "Шахтар". "Гірники" починають підготовку трохи пізніше за інші українські клуби. Так земляки з "Олімпіка" вже займаються в Туреччині, а "Динамо" тренується в Еміратах. Напередодні французький футболіст "Олімпіка" пофарбував волосся в незвичайний колір.
Вранці чемпіон України зі столичного аеропорту взяв курс на турецьку Анталью. А перед цим "Шахтар" показав, як гравці проходили медогляд: хоч в космос відправляй. Всі футболісти отримали негативні результати тестів на коронавірус. В основному складі будуть тренуватися 29 гравців, в тому числі – чотири воротарі.
Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Євген Гриценко.
Захисники: Додо, Валерій Бондар, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Вітао, Віктор Корнієнко.
Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Сергій Болбат, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Георгій Судаков, Марлос, Тете, Манор Соломон, Тайсон, Євген Коноплянка, Михайло Мудрик, Дентіньйо, Фернандо, Сіпріано.
Нападники: Жуніор Мораес, Богдан В'юнник.
Із Анталії "оранжево-чорні" на автобусі дісталися до Белека. Також до Туреччини прибули молодіжний і юнацький склади – вони будуть базуватися недалеко від першої команди. Після обіду і невеликого відпочинку "Шахтар" проведе перше тренування в 2021 році. У першому матчі в Туреччині підопічні Луїша Каштру 21 січня зустрінуться з польським "Лехом".
Днями колишній футболіст "Шахтаря" відмовився переходити в "Динамо".
Згадаймо, як "гірники" відстояли нічию з "Інтером" у Лізі чемпіонів:
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