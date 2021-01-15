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Бывший футболист "Шахтера" отказался переходить в "Динамо"

15 января, 14:18

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бразильский полузащитник Алекс Тейшейра хочет поиграть в Саудовской Аравии

Киевское "Динамо" пыталось заполучить в свои ряды 31-летнего Алекса Тейшейру, который в 2010-2016 годах выступал за "Шахтер". Инициатором переговоров с бразильцем был главный тренер "бело-голубых" Мирча Луческу, знакомый с ним по Донецку. Об этом сообщил в соцсетях итальянский журналист-инсайдер Марко Корради.

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В ноябре бывший футболист "Шахтера" принес команде первое "золото" чемпионата Китая.

Последние пять лет Тейшейра выступал в Китае за "Цзянсу Сунин", перейдя из "Шахтера" за 50 миллионов евро. Однако 1 января хавбек оказался без клуба. Интерес к его услугам, кроме "Динамо", проявили турецкий "Галатасарай" и клубы Саудовской Аравии. В итоге Алекс отказал киевлянам и сосредоточился на варианте с "Аль-Хилялем", который должен принести ему солидную зарплату.

Сейчас бразилец находится в отпуске на родине, а его агенты ведут переговоры. Сайт Transfermarkt оценивает его довольно высоко – в 12 миллионов евро.

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Накануне "Шахтер" показал, как игроки проходили медосмотр.

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Смотрите, как Алекс Тейшейра забивал в чемпионате Украины за "Шахтер":

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футбол Динамо Киев Шахтер Донецк Мирча Луческу Алекс Тейшейра Цзянсу Сунин
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