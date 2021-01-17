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Французский футболист покрасил волосы в необычный цвет: Тейшейра – человек слова

17 января, 11:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Атакующий игрок донецкого "Олимпика" Максим Тейшейра стал фиолетовым

Украинские футбольные клубы в зимнее межсезонье традиционно отправляются на сборы в теплые края. Многие из них летят в Турции, как поступил и донецкий "Олимпик". Интересно, что после отпуска полузащитник Максим Тейшейра вернулся в расположение команды, покрасив волосы в темно-фиолетовый цвет.

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Кстати, бывший игрок "Манчестер Сити" станет тренером "Олимпика".

24-летний француз с португальскими корнями обещал покраситься в розовый цвет, если не забьет в матче чемпионата Украины против "Львова". Отличиться ему не удалось, что не удивительно, ведь у парня всего два гола – в ворота "Днепра-1" и "Миная". Но обещание Тейшейра сдержал, ведь даже заранее говорил, что знает в Париже магазин, где купить нужную краску. Правда, цвет волос вышел не особо розовым, но это уже – мелочи...

Впрочем, "фиолетовым" Максим оставался недолго. Но вчерашнем видео "Олимпика" в соцсетях он уже предстал со своим обычным цветом волос. Видимо, краска была нестойкой.

"Олимпик" на сборах в Турции Видео: Instagram
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Первый контрольный матч в Турции "Олимпик" сыграет против польского "Шленска" во вторник, 19 января.

На днях лучшего бомбардира чемпионата Украины отправили в дубль.

Смотрите, как Максим Тейшейра забивал в ворота "Днепра-1" в чемпионате Украины:

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футбол волосы чемпионат Украины Олимпик Донецк покраска Максим Тейшейра
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