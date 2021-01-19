Модель сайта для взрослых на карантине стесняется сходить в туалет перед своим парнем

Австралийская модель сайта для взрослых Ванесса Сьерра поделилась проблемами, с которыми столкнулась во время карантина в Мельбурне, где она заперта в одном номере со своим парнем теннисистом Бернардом Томичем. Парочка прилетела на квалификацию Australian Open, однако спортсмен получил положительный тест на коронавирус, поэтому их отправили на самоизоляцию.

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Девушка рассказала, что им так скучно в отеле, что они играют в компьютерные игры по 11 часов в день. Также Ванесса пожаловалась на невкусную еду и то, что в номере нет свежих простыней, негде тренироваться, а посуду приходится мыть в ванной.

Однако главная проблема красотки – она стесняется сходить в туалет "по большому" при своем парне. "Здесь только одна ванная, и я никогда не какала перед Бернардом. Я не знаю, что буду делать. День третий. Я просто не могу сделать это при нем. Я еще не сломала этот барьер в отношениях", – цитирует девушку The Sun.

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Тем не менее, на этом неприятности для Ванессы не заканчиваются. Она призналась, что пришло время мыть голову, однако она никогда не делала этого лично.

"Я не мою собственные волосы, я никогда не мыла собственные волосы, просто я этим не занимаюсь. Обычно у меня есть парикмахеры, которые делают это для меня дважды в неделю. Я не могу дождаться выхода из карантина только для того, чтобы сделать прическу", – добавила красотка.

Яркие фото со страницы Ванессы Сьерры в Instagram:

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