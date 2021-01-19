Модель сайту для дорослих на карантині соромиться сходити в туалет перед своїм хлопцем

Австралійська модель сайту для дорослих Ванесса Сьєрра поділилася проблемами, з якими зіткнулася під час карантину в Мельбурні, де вона замкнена в одному номері зі своїм хлопцем тенісистом Бернардом Томичем. Парочка прилетіла на кваліфікацію Australian Open, проте спортсмен отримав позитивний тест на коронавірус, тому їх відправили на самоізоляцію.
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Дівчина розповіла, що їм так нудно в готелі, що вони грають в комп'ютерні ігри по 11 годин на день. Також Ванесса поскаржилася на несмачну їжу і те, що в номері немає свіжих простирадл, ніде тренуватися, а посуд доводиться мити у ванній.
Однак головна проблема красуні – вона соромиться сходити в туалет "по великому" при своєму хлопцеві. "Тут тільки одна ванна, і я ніколи не какала перед Бернардом. Я не знаю, що буду робити. День третій. Я просто не можу зробити це при ньому. Я ще не зламала цей бар'єр у відносинах", – цитує дівчину The Sun.
Проте, на цьому неприємності для Ванесси не закінчуються. Вона зізналася, що прийшов час мити голову, проте вона ніколи не робила цього особисто.
"Я не мию власне волосся, я ніколи не мила власне волосся, просто я цим не займаюся. Зазвичай у мене є перукарі, які роблять це для мене двічі в тиждень. Я не можу дочекатися виходу з карантину тільки для того, щоб зробити зачіску", – додала красуня.
Яскраві фото зі сторінки Ванесси Сьєрри в Instagram:
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