Модель сайту для дорослих на карантині соромиться сходити в туалет перед своїм хлопцем

Австралійська модель сайту для дорослих Ванесса Сьєрра поділилася проблемами, з якими зіткнулася під час карантину в Мельбурні, де вона замкнена в одному номері зі своїм хлопцем тенісистом Бернардом Томичем. Парочка прилетіла на кваліфікацію Australian Open, проте спортсмен отримав позитивний тест на коронавірус, тому їх відправили на самоізоляцію.

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Дівчина розповіла, що їм так нудно в готелі, що вони грають в комп'ютерні ігри по 11 годин на день. Також Ванесса поскаржилася на несмачну їжу і те, що в номері немає свіжих простирадл, ніде тренуватися, а посуд доводиться мити у ванній.

Однак головна проблема красуні – вона соромиться сходити в туалет "по великому" при своєму хлопцеві. "Тут тільки одна ванна, і я ніколи не какала перед Бернардом. Я не знаю, що буду робити. День третій. Я просто не можу зробити це при ньому. Я ще не зламала цей бар'єр у відносинах", – цитує дівчину The Sun.

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Проте, на цьому неприємності для Ванесси не закінчуються. Вона зізналася, що прийшов час мити голову, проте вона ніколи не робила цього особисто.

"Я не мию власне волосся, я ніколи не мила власне волосся, просто я цим не займаюся. Зазвичай у мене є перукарі, які роблять це для мене двічі в тиждень. Я не можу дочекатися виходу з карантину тільки для того, щоб зробити зачіску", – додала красуня.

Яскраві фото зі сторінки Ванесси Сьєрри в Instagram:

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