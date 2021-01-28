Русский
$ 28,17
34,12
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Новини MMA

Абсолютно гола: зірка UFC показала, що таке свобода

28 січня, 23:42

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Клаудіа Гаделья зважилася на відвертий знімок

Боєць змішаних єдиноборств Клаудіа Гаделья опублікувала оголене фото на своїй сторінці в соцмережах. Раніше Гаделья тренувалася в бронежилеті.

"Знати себе настільки добре, що відображення в дзеркалі інших людей зовсім неважливо. Це свобода", – підписала фото Клаудіа.

Клаудіа Гаделья – семиразова чемпіонка Бразилії і триразова чемпіонка світу з джиу-джитсу. Дівчина володіє чорним поясом по бразильському джиу-джитсу, а також має ступінь бакалавра по праву. У змішаних єдиноборствах 32-річна спортсменка провела 23 бої – 18 разів перемогла і 5 раз зазнала поразки. Дівчина виступає в UFC з 2014 року. У рейтингу кращих бійців незалежно від вагової категорії займає 15 місце.

Також в соцмережах можна знайти багато сексуальних фото Клаудії.

Читайте також:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
UFC змішані єдиноборства Клаудіа Гаделья
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

З вертухи в реанімацію: моторошний нокаут в бою ММА
З вертухи в реанімацію: моторошний нокаут в бою ММАMMA
Конор Макгрегор – Дастін Пор'є: онлайн грандіозної рубки на Бійцівському острові
Конор Макгрегор – Дастін Пор'є: онлайн грандіозної рубки на Бійцівському островіMMA
Макгрегор – Пор'є: Хабіб дав несподіваний прогноз
Макгрегор – Пор'є: Хабіб дав несподіваний прогнозMMA
Пор'є знищив Макгрегора: відео сенсаційного нокауту
Пор'є знищив Макгрегора: відео сенсаційного нокаутуMMA
Конор Макгрегор в нокауті! Легендарний боєць впав у другому раунді
Конор Макгрегор в нокауті! Легендарний боєць впав у другому раундіMMA
Однією лівою! Як Макгрегор
Однією лівою! Як Макгрегор "знищив" Пор'є в першому бою (відео)MMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти