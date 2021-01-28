Абсолютно гола: зірка UFC показала, що таке свобода

Боєць змішаних єдиноборств Клаудіа Гаделья опублікувала оголене фото на своїй сторінці в соцмережах. Раніше Гаделья тренувалася в бронежилеті.
"Знати себе настільки добре, що відображення в дзеркалі інших людей зовсім неважливо. Це свобода", – підписала фото Клаудіа.
Клаудіа Гаделья – семиразова чемпіонка Бразилії і триразова чемпіонка світу з джиу-джитсу. Дівчина володіє чорним поясом по бразильському джиу-джитсу, а також має ступінь бакалавра по праву. У змішаних єдиноборствах 32-річна спортсменка провела 23 бої – 18 разів перемогла і 5 раз зазнала поразки. Дівчина виступає в UFC з 2014 року. У рейтингу кращих бійців незалежно від вагової категорії займає 15 місце.
Також в соцмережах можна знайти багато сексуальних фото Клаудії.
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