Ледве прикрила голі груди рукою. Спортсменка знову провокує Instagram

Відома словацька велосипедистка Люсія Яворчекова після скандалу, коли Instagram забанив її "голе" фото, не стала менш відвертою в соцмережах.
На мексиканському курорті Тулум дівчина зробила дуже гаряче фото. Люсія ледь прикрила голі груди рукою.
"Занадто жарко, щоб впоратися, правда? Lol, давай спробуємо іншим разом", – підписала фото Яворчекова.
Це вже не перше фото моделі в подібному стилі.
Та й інших відвертих фото в її Instagram повно.
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