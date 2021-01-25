Ледве прикрила голі груди рукою. Спортсменка знову провокує Instagram

Відома словацька велосипедистка Люсія Яворчекова після скандалу, коли Instagram забанив її "голе" фото, не стала менш відвертою в соцмережах.

На мексиканському курорті Тулум дівчина зробила дуже гаряче фото. Люсія ледь прикрила голі груди рукою.

"Занадто жарко, щоб впоратися, правда? Lol, давай спробуємо іншим разом", – підписала фото Яворчекова.

Це вже не перше фото моделі в подібному стилі.

Та й інших відвертих фото в її Instagram повно.

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