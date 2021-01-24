Спекотні красуні з краху Макгрегора обожнюють бікіні

Сьогодні на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC 257. У головному поєдинку Дастін Пор'є нокаутував Конора Макгрегора.

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Крім бійців, очі вболівальників радували прекрасні октагон-герл. Познайомимо вас з дівчатами, які виносили таблички з номерами раундів.

Ред Дела Круз народилася на Філіппінах. Приєдналася до UFC після того, як у 2015 році стала першою переможницею конкурсу UFC Octagon Girl Search в Азії. У модельному бізнесі з 9 років. Крім того, дівчина працює в інформаційній компанії в Сіднеї.

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Каміла Олівейра з Бразилії. У січні 2013 року стала першою представницею своєї країни, яка виносила таблички на турнірах UFC. У 2016 році авторитетний сайт Sherdog назвав Камілу найкрасивішою октагон-герл.

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