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Макгрегор сенсаційно нокаутований: соцмережі вибухнули фотожабами

24 січня, 09:11

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Несподівану поразку Конора висміяли в Мережі

Конор Макгрегор сенсаційно програв Дастіну Пор'є в головному поєдинку турніру UFC 257 нокаутом у другому раунді. Для ірландського бійця ця поразка стала п'ятою в кар'єрі, але вперше він програв нокаутом.

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Читайте також: Пор'є знищив Макгрегора: відео сенсаційного нокауту

Першим же сенсаційний результат бою підхопили соцмережі, де вболівальники почали публікувати різні фотожаби на тему бою:

Короткий огляд бою:

Як все починалося і чим закінчилося:

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Коли спиш на роботі:

Конор після пропущеного удару:

Як Конор приїжджав на бій і як покидав:

Одні вболівальники так побачили несподівану розв'язку бою:

А так виглядає реакція керівництва UFC на поразку Конора. Як же тепер організувати реванш з Хабібом?

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Знайшли навіть фото глави промоушена Дани Вайта:

А ось реакція Хабіба. Можна спати спокійно:

Зате у Конора є пропозиція від Джейка Пола:

Інші фанати знайшли причину поразки Конора:

Реакція від фанатів Макгрегора і його віскі:

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Намагаємося знайти причини поразки Конора:

Героєм фотожаб з Конором став американський сенатор Берні Сандерс

А ось найзворушливіше відео:

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

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UFC Конор Макгрегор Дастин Порье

Джерело: Сегодня|Спорт

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