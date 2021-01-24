Макгрегор сенсаційно нокаутований: соцмережі вибухнули фотожабами

Конор Макгрегор сенсаційно програв Дастіну Пор'є в головному поєдинку турніру UFC 257 нокаутом у другому раунді. Для ірландського бійця ця поразка стала п'ятою в кар'єрі, але вперше він програв нокаутом.
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Першим же сенсаційний результат бою підхопили соцмережі, де вболівальники почали публікувати різні фотожаби на тему бою:
Короткий огляд бою:
Як все починалося і чим закінчилося:
Коли спиш на роботі:
Конор після пропущеного удару:
Як Конор приїжджав на бій і як покидав:
Одні вболівальники так побачили несподівану розв'язку бою:
А так виглядає реакція керівництва UFC на поразку Конора. Як же тепер організувати реванш з Хабібом?
Знайшли навіть фото глави промоушена Дани Вайта:
А ось реакція Хабіба. Можна спати спокійно:
Зате у Конора є пропозиція від Джейка Пола:
Інші фанати знайшли причину поразки Конора:
Реакція від фанатів Макгрегора і його віскі:
Намагаємося знайти причини поразки Конора:
Героєм фотожаб з Конором став американський сенатор Берні Сандерс
А ось найзворушливіше відео:
Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє
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