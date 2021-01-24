Українська
$ 28,26
34,37
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Макгрегор сенсационно нокаутирован: соцсети взорвались фотожабами

24 января, 09:11

Александр Трикиша Александр Трикиша

Неожиданное поражение Конора высмеяли в Сети

Конор Макгрегор сенсационно проиграл Дастину Порье в главном поединке турнира UFC 257 нокаутом во втором раунде. Для ирландского бойца это поражение стало пятым в карьере, но впервые он проиграл нокаутом.

Реклама

Читайте также: Порье уничтожил Макгрегора: видео сенсационного нокаута

Первым же сенсационный результат боя подхватили соцсети, где болельщики начали публиковать различные фотожабы на тему боя:

Краткий обзор боя:

Как все начиналось и чем законилось:

Реклама

Когда спишь на работе:

Конор после пропущенного удара:

Как Конор приезжал на бой, и как покидал:

Одни болельщики так увидели неожиданную развязку боя:

А так выглядит реакция руководства UFC на поражение Конора. Как же теперь организовать реванш с Хабибом?

Реклама

Нашли даже фото главы промоушена Даны Уайта:

А вот реакция Хабиба. Можно спать спокойно:

Зато у Конора есть предложение от Джейка Пола:

Другие фанаты нашли причину поражения Конора:

Реакция от фанатов Макгрегора и его виски:

Реклама

Пытаемся найти причины поражения Конора:

Героем фотожаб с Конором стал американский сенатор Берни Сандерс

А вот самое трогательное видео:

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

UFC Конор Макгрегор Дастин Порье

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Макгрегор – Порье: Хабиб дал неожиданный прогноз
Макгрегор – Порье: Хабиб дал неожиданный прогнозMMA
Нокаут! Конор Макгрегор – Дастин Порье: онлайн грандиозной рубки на Бойцовском острове
Нокаут! Конор Макгрегор – Дастин Порье: онлайн грандиозной рубки на Бойцовском островеMMA
Одной левой! Как Макгрегор
Одной левой! Как Макгрегор "уничтожил" Порье в первом бою (видео)MMA
Фейковое возвращение! Хабиб решил
Фейковое возвращение! Хабиб решил "кинуть" босса UFC в интересах РоссииMMA
Возвращение года: Нурмагомедов озвучил условия для возобновления карьеры
Возвращение года: Нурмагомедов озвучил условия для возобновления карьерыMMA
Конор – Порье: расписание трансляций боя в Украине
Конор – Порье: расписание трансляций боя в УкраинеMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять