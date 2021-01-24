Макгрегор сенсационно нокаутирован: соцсети взорвались фотожабами

Конор Макгрегор сенсационно проиграл Дастину Порье в главном поединке турнира UFC 257 нокаутом во втором раунде. Для ирландского бойца это поражение стало пятым в карьере, но впервые он проиграл нокаутом.
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Первым же сенсационный результат боя подхватили соцсети, где болельщики начали публиковать различные фотожабы на тему боя:
Краткий обзор боя:
Как все начиналось и чем законилось:
Когда спишь на работе:
Конор после пропущенного удара:
Как Конор приезжал на бой, и как покидал:
Одни болельщики так увидели неожиданную развязку боя:
А так выглядит реакция руководства UFC на поражение Конора. Как же теперь организовать реванш с Хабибом?
Нашли даже фото главы промоушена Даны Уайта:
А вот реакция Хабиба. Можно спать спокойно:
Зато у Конора есть предложение от Джейка Пола:
Другие фанаты нашли причину поражения Конора:
Реакция от фанатов Макгрегора и его виски:
Пытаемся найти причины поражения Конора:
Героем фотожаб с Конором стал американский сенатор Берни Сандерс
А вот самое трогательное видео:
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