Макгрегор сенсационно нокаутирован: соцсети взорвались фотожабами

Конор Макгрегор сенсационно проиграл Дастину Порье в главном поединке турнира UFC 257 нокаутом во втором раунде. Для ирландского бойца это поражение стало пятым в карьере, но впервые он проиграл нокаутом.

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Первым же сенсационный результат боя подхватили соцсети, где болельщики начали публиковать различные фотожабы на тему боя:

Краткий обзор боя:

Как все начиналось и чем законилось:

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Когда спишь на работе:

Конор после пропущенного удара:

Как Конор приезжал на бой, и как покидал:

Одни болельщики так увидели неожиданную развязку боя:

А так выглядит реакция руководства UFC на поражение Конора. Как же теперь организовать реванш с Хабибом?

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Нашли даже фото главы промоушена Даны Уайта:

А вот реакция Хабиба. Можно спать спокойно:

Зато у Конора есть предложение от Джейка Пола:

Другие фанаты нашли причину поражения Конора:

Реакция от фанатов Макгрегора и его виски:

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Пытаемся найти причины поражения Конора:

Героем фотожаб с Конором стал американский сенатор Берни Сандерс

А вот самое трогательное видео:

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

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