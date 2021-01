Кому дістанеться пояс Хабіба? Названо склад чемпіонського бою

Президент UFC Дана Уайт назвав бійців, які битимуться за титул Хабіба Нурмагомедова. Чемпіон восени завершив кар'єру. Вакантний титул розіграють Дастін Пор'є і Майкл Чендлер.

Сьогодні на "Бійцівському острові" Пор'є і Чендлер провели свої бої в рамках турніру UFC 257. Майкл в першому раунді нокаутував представника Нової Зеландії Дена Хукера.

THE NEW KID ON THE BLOCK HAS DONE IT. # UFC257 pic.twitter.com/UsjTY0qQ74