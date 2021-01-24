Кому дістанеться пояс Хабіба? Названо склад чемпіонського бою

Президент UFC Дана Уайт назвав бійців, які битимуться за титул Хабіба Нурмагомедова. Чемпіон восени завершив кар'єру. Вакантний титул розіграють Дастін Пор'є і Майкл Чендлер.
Сьогодні на "Бійцівському острові" Пор'є і Чендлер провели свої бої в рамках турніру UFC 257. Майкл в першому раунді нокаутував представника Нової Зеландії Дена Хукера.
THE NEW KID ON THE BLOCK HAS DONE IT. # UFC257 pic.twitter.com/UsjTY0qQ74- UFC (@ufc) January 24, 2021
А ось Дастін став героєм справжньої сенсації. Пор'є нокаутував Конора Макгрегора. Поєдинок завершився у другому раунді. Конор поступився нокаутом вперше в кар'єрі.
SCORE: EQUALED.- UFC (@ufc) January 24, 2021
[ # UFC257 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/V7sOcRy1Uh
Після поєдинку Конор Макгрегор зробив гучну заяву: "Я повернуся!"
Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє
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