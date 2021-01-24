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Кому дістанеться пояс Хабіба? Названо склад чемпіонського бою

24 січня, 09:04

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Вакантний титул розіграють Пор'є і Чендлер

Президент UFC Дана Уайт назвав бійців, які битимуться за титул Хабіба Нурмагомедова. Чемпіон восени завершив кар'єру. Вакантний титул розіграють Дастін Пор'є і Майкл Чендлер.

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Сьогодні на "Бійцівському острові" Пор'є і Чендлер провели свої бої в рамках турніру UFC 257. Майкл в першому раунді нокаутував представника Нової Зеландії Дена Хукера.

А ось Дастін став героєм справжньої сенсації. Пор'є нокаутував Конора Макгрегора. Поєдинок завершився у другому раунді. Конор поступився нокаутом вперше в кар'єрі.

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Після поєдинку Конор Макгрегор зробив гучну заяву: "Я повернуся!"

Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

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UFC Конор Макгрегор Дастін Джонсон Хабіб Нурмагомедов Дана Уайт

Джерело: Championat.ru

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