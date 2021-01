Кому достанется пояс Хабиба? Назван состав чемпионского боя

Президент UFC Дана Уайт назвал бойцов, которые подерутся за титул Хабиба Нурмагомедова. Чемпион осенью завершил карьеру. Вакантный титул разыграют Дастин Порье и Майкл Чендлер.

Сегодня на "Бойцовском острвое" Порье и Чендлер провели свои бои в рамках турнира UFC 257. Майкл в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.

THE NEW KID ON THE BLOCK HAS DONE IT. #UFC257pic.twitter.com/UsjTY0qQ74