Кому достанется пояс Хабиба? Назван состав чемпионского боя

Президент UFC Дана Уайт назвал бойцов, которые подерутся за титул Хабиба Нурмагомедова. Чемпион осенью завершил карьеру. Вакантный титул разыграют Дастин Порье и Майкл Чендлер.
Сегодня на "Бойцовском острвое" Порье и Чендлер провели свои бои в рамках турнира UFC 257. Майкл в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.
THE NEW KID ON THE BLOCK HAS DONE IT. #UFC257pic.twitter.com/UsjTY0qQ74— UFC (@ufc) January 24, 2021
А вот Дастин стал героем настоящей сенсации. Порье нокаутировал Конора Макгрегора. Поединок завершился во втором раунде. Конор уступил нокаутом впервые в карьере.
SCORE: EQUALED.— UFC (@ufc) January 24, 2021
[ #UFC257 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/V7sOcRy1Uh
После поединка Конор Макгрегор сделал громкое заявление: "Я вернусь!"
Все подробности в спецтеме Бой Макгрегор - Порье
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