Українська
$ 28,26
34,37
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Конор Макгрегор в нокауте! Легендарный боец упал во втором раунде

24 января, 07:41

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Легендарный ирландский боец пропустил тяжелый удар и проиграл нокаутом

Легенда MMA Конор Макгрегор проиграл нокаутом – впервые в своей карьере в UFC! Его победил американец Дастин Порье. Бой прошел в рамках шоу UFC 257 на Бойцовском острове в Абу-Даби. После равного первого раунда, во втором Порье выбросил град ударов в голову соперника и отправил того на настил. И начал добивать – но Конор уже не сопротивлялся, и рефери остановил избиение.

Реклама

32-летний Конор Макгрегор – главная звезда смешанных единоборств. На профи-ринге дерется с 2008 года, в активе ирландца 27 боев: 22 победы и 5 поражений.

Американец Дастин Порье провел 34 поединка: 27 побед, 6 поражений, а один бой был признан не состоявшимся.

Результаты всех боев UFC 257:

Ранний предварительный кард:

Реклама

Ник Лентц – Мовсар Евлоев: победа Евлоева по очкам
Амир Альбази – Жалгас Жумагулов: победа Альбази по очкам

В тренде
Бой начался! Конор Макгрегор – Дастин Порье: онлайн грандиозной рубки на Бойцовском острове

Предварительный кард:

Халил Раунтри – Марчин Прахнио: победа Прахнио по очкам
Джулианна Пенья – Сара Макманн: победа Пеньи в 3 раунде
Брэд Таварес - Антонио Карлос Джуниор: победа Тавареса по очкам
Арман Царукян – Мэтт Фревола: победа Цакуряна по очкам

Основной кард:

Марина Родригес – Аманда Рибас: победа Родригес во 2 раунде
Эндрю Санчез – Махмуд Мурадов: победа Мурадова в 3 раунде
Джессика Ай – Джоанн Калдервуд: победа Калдервуд по очкам
Дэн Хукер – Майкл Чендлер: победа Чендлера
Дастин Порье – Конор Макгрегор: победа Порье нокаутом во 2 раунде

Реклама

Все подробности в спецтеме Бой Макгрегор - Порье

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бой MMA UFC Конор Макгрегор Дастин Порье

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Макгрегор – Порье: Хабиб дал неожиданный прогноз
Макгрегор – Порье: Хабиб дал неожиданный прогнозMMA
Бой начался! Конор Макгрегор – Дастин Порье: онлайн грандиозной рубки на Бойцовском острове
Бой начался! Конор Макгрегор – Дастин Порье: онлайн грандиозной рубки на Бойцовском островеMMA
Одной левой! Как Макгрегор
Одной левой! Как Макгрегор "уничтожил" Порье в первом бою (видео)MMA
Фейковое возвращение! Хабиб решил
Фейковое возвращение! Хабиб решил "кинуть" босса UFC в интересах РоссииMMA
Возвращение года: Нурмагомедов озвучил условия для возобновления карьеры
Возвращение года: Нурмагомедов озвучил условия для возобновления карьерыMMA
Конор – Порье: расписание трансляций боя в Украине
Конор – Порье: расписание трансляций боя в УкраинеMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять