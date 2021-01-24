Конор Макгрегор в нокауте! Легендарный боец упал во втором раунде

Легенда MMA Конор Макгрегор проиграл нокаутом – впервые в своей карьере в UFC! Его победил американец Дастин Порье. Бой прошел в рамках шоу UFC 257 на Бойцовском острове в Абу-Даби. После равного первого раунда, во втором Порье выбросил град ударов в голову соперника и отправил того на настил. И начал добивать – но Конор уже не сопротивлялся, и рефери остановил избиение.

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32-летний Конор Макгрегор – главная звезда смешанных единоборств. На профи-ринге дерется с 2008 года, в активе ирландца 27 боев: 22 победы и 5 поражений.

Американец Дастин Порье провел 34 поединка: 27 побед, 6 поражений, а один бой был признан не состоявшимся.

Результаты всех боев UFC 257:

Ранний предварительный кард:

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Ник Лентц – Мовсар Евлоев: победа Евлоева по очкам

Амир Альбази – Жалгас Жумагулов: победа Альбази по очкам

Предварительный кард:

Халил Раунтри – Марчин Прахнио: победа Прахнио по очкам

Джулианна Пенья – Сара Макманн: победа Пеньи в 3 раунде

Брэд Таварес - Антонио Карлос Джуниор: победа Тавареса по очкам

Арман Царукян – Мэтт Фревола: победа Цакуряна по очкам

Основной кард:

Марина Родригес – Аманда Рибас: победа Родригес во 2 раунде

Эндрю Санчез – Махмуд Мурадов: победа Мурадова в 3 раунде

Джессика Ай – Джоанн Калдервуд: победа Калдервуд по очкам

Дэн Хукер – Майкл Чендлер: победа Чендлера

Дастин Порье – Конор Макгрегор: победа Порье нокаутом во 2 раунде

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Все подробности в спецтеме Бой Макгрегор - Порье

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