"Это мой последний бой": Хабиб шокировал мир заявлением о завершении карьеры

Нурмагомедов не хочет дальше драться без отца, умершего от коронавируса, и намерен больше времени уделить матери

Россиянин Хабиб Нурмагомедов, победив американца Джастина Гейджи в бою за пояс чемпиона UFC в легком весе в Абу-Даби, сперва расплакался, а затем сенсационно объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. 32-летний Хабиб, являющийся топ-звездой этого вида спорта, выиграл все свои 29 поединков в "клетке", не потерпев ни единого поражения.

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"Это был мой последний бой, без отца я ни за что не вернусь, – заявил Хабиб Нурмагомедов, одолев в своем последнем бою удушающим приемом Джастина Гейджи. – Когда UFC предложил мне бой с Джастином, я три дня разговаривал со своей мамой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. Но я сказал ей и другим – это мой последний бой. И свое слово я сдержу. От UFC я хочу только одного – вы должны сделать меня номером один независимо от весовой категории, потому что я этого заслуживаю"

"Если у вас есть родители, будьте рядом с ними – и все. У меня остался один родитель – моя мама. Я хотел бы побольше времени ей уделить", – добавил Нурмагомедов

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Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап / Фото: Getty Images

Напомним, отец и тренер Хабиба 57-летний Абдулманап Нурмагомедов умер в московской больнице в начале июля из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Несмотря на это, Хабиб Нурмагомедов призывает не носить маски и "быть самим собой".

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Все подробности в спецтеме Бой Хабиба в UFC

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