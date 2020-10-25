Нурмагомедов "задушил" Гейджи в главном бою года: видео развязки

Российский боец Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, одолев на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) американца Джастина Гейджи. После победы Хабиб, недавно потерявший тренера-отца, расплакался прямо в "клетке".

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Отметим, что первый раунд боя начался неплохо для американца. Джастин провел несколько лоу-киков и не давал сопернику совершить проход в ноги. Но вскоре Хабиб начал поддавливать оппонента и, невзирая на несколько пропущенных ударов в голову, в конце первой пятиминутки сумел провести тейкдаун. Правда, извлечь из него пользу не успел.

Однако во втором раунде Хабиб совершил проход в ноги Гейджи и оформил досрочную победу удушающим приемом – "треугольником".

Таким образом Хабиб Нурмагомедов одержал свою 29 победу при ноле в графе поражений. В предыдущих защитах он одолел Конора Макгрегора и Дастина Порье.

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Это был первый бой для Нурмагомедова после смерти его отца. Напомним, папа и тренер Хабиба 57- летний Абдулманап Нурмагомедов умер в московской больнице в начале июля из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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Несмотря на эту трагедию, Хабиб Нурмагомедов призывал не носить маски и быть самим собой.

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Все подробности в спецтеме Бой Хабиба в UFC

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