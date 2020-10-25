Одним абзацем. Почему Хабиб завершил карьеру на пике славы

Фанаты MMA больше не увидят "Орла" из Дагестана в деле - он повесил перчатки на гвоздь

Самый ожидаемый бой года в смешанных единоборствах завершен. Результат прогнозируемый, а вот произошедшее в октагоне сразу по его завершении стало настоящей сенсацией.

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов шокировал мир ММА. Победив Джастина Гейджи в поединке на Бойцовском острове, россиянин объявил, что больше в октагон не выйдет. Он завершил карьеру на пике, непобежденным, с рекордом в 29 побед, будучи одним из самых популярных действующих спортсменов планеты. Почему Хабиб решился на такой шаг? Все дело в личной трагедии. Летом умер отец бойца, который был его бессменным тренером с ранних лет. После этого Хабиб дал обещание своей матери, что ближайший бой станет последним в его карьере, он не хочет биться без своего наставника. "Слово нужно держать", – со слезами на глазах сказал Нурмагомедов после боя с Гейджи. Огромные деньги, которые Хабиб мог зарабатывать в ближайшие годы в UFC, ему не нужны. На его счетах – более 100 миллионов долларов, он входит в тройку самых богатых представителей этого вида спорта в истории. А живет религиозный боец в скромном родительском доме в высокогорном ауле. В Дагестане, месте с женой и тремя детьми. В этом и есть счастье Хабиба Нурмагомедова.

Все подробности в спецтеме Бой Хабиба в UFC

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