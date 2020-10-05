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Звезда UFC Нурмагомедов, у которого отец умер от коронавируса, призывает не носить защитные маски

5 октября, 14:18

Александр Трикиша Александр Трикиша

Боец смешанных единоборств считает, что иногда "просто нужно быть собой"

Чемпион UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram поделился фото, где он запечатлен без защитной маски и призвал своих фанатов поступать так же. И это при том, что его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов умер от последствий коронавируса в июле.

"Иногда просто нужно быть собой, а еще лучше, если вы вообще не будете надевать маски", – написал боец.

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Напомним, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. Однако 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву, где подтвердили наличие коронавируса, после чего Нурмагомедов-старший долгое время находился в коме.

У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг нет. Он так и не вышел из комы. Слишком тяжелая была ситуация, уже было поздно", – рассказывал друг Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов.

Добавим, что Хабиб Нурмагомедов первый бой после смерти отца проведет 24 октября. Соперником россиянина станет обидчик Фергюсона Джастин Гэтжи.

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UFC смешанные единоборства коронавирус Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов

Источник: Сегодня|Спорт

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