Нурмагомедов – Гейджи: онлайн боя лучших бойцов легкого веса

Сегодня состоится один из самых ожидаемых поединков в смешанных единоборствах. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов против второго номера в рейтинге этой категории Джастина Гейджи. Ориентировочно, бой на Бойцовском острове в ОАЭ начнется в 23:00. Мы проводим онлайн вечера UFC254 и боя Нурмагомедов – Гейджи.

Нурмагомедов – Гейджи

Реклама

Оба спортсмена входят в ТОП-10 лучших бойцов смешанного стиля вне зависимости от весовой категории: Хабиб в этом рейтинге на шестом месте, Гейджи – на восьмом. На двоих россиянин и американец провели 52 поединка в профессионалах!

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК. 32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в 2008 году и с тех пор провел 28 боев, победив во всех. Как побеждал россиянин: 8 раз нокаутом, 10 раз болевыми и удушающими приемами, а также 10 раз по очкам.

Хабиб – самый популярный человек России по подписчикам в Instagram – у него более 22 миллионов персональных фанатов.

Реклама

Наиболее знаковый для него бой, после которого Хабиб стал суперзвездой мирового масштаба, прошел в 2018 году. Тогда россиянин победил легендарного Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

31-летний Джастин Гейджи в 24 боях в профи одержал 22 победы и потерпел 2 поражения. Его стиль сильно отличается от Хабиба, вот как побеждал американец: 19 раз (!) нокаутом или техническим нокаутом, 1 раз болевым приемом и 2 раза по очкам. Он – ударник, в отличие от Нурмагомедова, который известен своей борцовской техникой.

В тренде Титульный бой непобедимого украинца отменили. У него коронавирус

ПРОГНОЗ. Хабиб – большой фаворит поединка. Коэффициент на победу Нурмагомедова составляет 1.29, а ставку на успех Гейджи можно сделать с котировкой 3.99.

Реклама

Вероятность результата боя по версии букмекеров: 76% – Нурмагомедов и 24% – Гейджи.

Также аналитики прогнозируют, что бой завершится до четвертого раунда (всего запланировано 5 раундов по 5 минут). Вероятность, что бойцы выйдут на 4-й раунд, составляет 43%.

Взвешивание участников шоу UFC245

Все подробности в спецтеме Бой Хабиба в UFC

Реклама