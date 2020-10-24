Второй по популярности боец в мире сегодня бьется за титул. Сколько у него фанатов

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов по подписчикам в Instagram в своем виде спорта уступает только Конору Макгрегору

Сегодня Хабиб Нурмагомедов проведет бой против американца Джастина Гейджи. Поединок на Бойцовском острове в ОАЭ начнется начнется поздним вечером в субботу. Чтобы ничего не пропустить, следите за нашим онлайном с результатами боев "разогрева" и оценками каждого раунда: смотреть Нурмагомедов – Гейджи.

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Хабиб – второй по популярности боец мира. Больше подписчиков в Instagram только у легенды смешанных единоборств Конора Макгрегора, хотя два года назад ирландец уступил российскому спортсмену. Тот бой за титул UFC в легком весе завершился удушающим приемом в четвертом раунде.

Конор Макгрегор – 37 млн подписчиков

Хабиб Нурмагомедов – 22 млн подписчиков

Хабиб – лидер по популярности среди всех россиян. У Хабиба больше подписчиков, чем у кого-либо из его соотечественников, включая спортсменов из других видов и звезд шоу-бизнеса.

Хабиб Нурмагомедов – 22.18 млн подписчиков

Ольга Бузова (певица) – 22.09 млн

Настя Ивлеева (актриса) – 18.30 млн

Тимати (певец) – 16.11 млн

Ксения Бородина (актриса, диджей) – 15.70 млн

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Все подробности в спецтеме Бой Хабиба в UFC

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