"Я повернуся!" Конор зробив гучну заяву після поразки від Пор'є

Сенсацією завершився вечір змішаних єдиноборств в Абу-Дабі. Дастін Пор'є нокаутував Конора Макгрегора!

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У другому раунді Дастін потряс ударом зліва Конора, а потім просто добив ірландця. Ми провели онлайн бою Конор – Пор'є .

"Довгий час я не був активний. Більше року. Великою проблемою стали лоукіки. Ви побачите мене в 2021 році. Я повинен залишатися активним. Зараз хочу провести час з сім'єю, а потім повернуся до роботи", – заявив Макгрегор після бою.

Нагадаємо, що це була друга зустріч бійців. У 2014 році Конор переміг Дастіна в першому раунді.

Для Макгрегора це була п'ята поразки в змішаних єдиноборствах. І перше – нокаутом! На рахунку ірландця також 22 перемоги. Дастін Пор'є провів 34 поєдинки: 27 перемог, 6 поразок, а один бій був визнаний не відбувся.

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