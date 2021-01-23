Конор Макгрегор – Дастін Пор'є: онлайн грандіозної рубки на Бійцівському острові

Бій Конора Макгрегора і Дастіна Пор'є – одна з найяскравіших подій січня в спорті. Легенда змішаних єдиноборств повертається в октагон рівно через рік після стрімкої перемоги над Серроне (40 секунд).

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Битва Конора і Пор'є – головна подія вечора UFC 257, який проходить на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі. Час початку головного бою – близько 07:00 ранку в неділю.

Конор Макгрегор – Дастін Пор'є

Бійці вже зустрічалися раніше. 2014 року Конор переміг, витративши на це всього 106 секунд.

32-річний ірландець Конор Макгрегор на прізвисько "Сумнозвісний" – колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях і легенда цього спорту. Саме Конор став локомотивом розвитку змішаних єдиноборств, а бійці стали отримувати гонорари з шістьма нулями. В активі Макгрегора 26 боїв: 22 перемоги і 4 поразки.

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Американець Дастін Пор'є на прізвисько "Діамант" – ровесник Конора, він – колишній чемпіон UFC у легкій вазі. У ММА провів 33 поєдинки: 26 перемог, 6 поразок і 1 бій був визнаний таким, що не відбувся.

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ. Конор – фаворит поєдинку. Коефіцієнт на перемогу Макгрегора становить 1.32, а ставку на перемогу Дастіна Пор'є можна зробити з котируванням 3.74.

Імовірність перемоги бійців за котируваннями букмекерів: Макгрегор – 74%, Пор'є – 26%.

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Якщо говорити про тривалість поєдинку (заплановано 5 раундів), то аналітики прогнозують такі розклади: "тотал" раундів більше 1,5 і менше 2,5. Це означає, що, на думку експертів, бій завершиться достроково у другому раунді.

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РОЗКЛАД БОЇВ UFC 257. Перед поєдинком Конора і Пор'є глядачі зможуть побачити десяток боїв, з них три будуть жіночі.

2:00 старт ранніх попередніх боїв

Нік Лентц – Мовсар Євлоєв

Амір Альбаз – Жалгас Жумагулов

3:00 старт попередніх боїв

Халіл Раунтрі – Марчін Прахніо

Джуліанна Пен'я – Сара Макманн

Бред Таварес – Антоніо Карлос Джуніор

Арман Царукян – Метт Фревола

5:00 старт основного карду

Марина Родрігес – Аманда Рібас

Ендрю Санчез – Махмуд Мурадов

Джессіка Ай – Джоанн Калдервуд

Ден Хукер – Майкл Чендлер

Дастін Пор'є – Конор Макгрегор

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ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ. Поєдинок в прямому ефірі покаже канал Setanta Sports Ukraine. Дивитися онлайн можна:

стрім на YouTube каналі СпортСегодня

трансляція Setanta на OLL.TV

Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

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