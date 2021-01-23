Макгрегор – Пор'є: коли початок і де дивитися супербій в UFC

Реванш між ірландським скандалістом і його американським візаві відбудеться в неділю рано вранці

Недільного ранку 24 січня на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі відбудеться один з найочікуваніших поєдинків UFC. Колишній чемпіон у двох категоріях ірландець Конор Макгрегор проведе реванш з американцем Дастіном Пор'є. Дивитися бій Макгрегор – Порье онлайн можна в трансляції на нашому сайті.

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МАКГРЕГОР – ПОР'Є

У прямому ефірі турнір UFC 257, головною подією якого буде протистояння Макгрегор – Пор'є, покаже канал Setanta Sports Ukraine, доступний на сервісі OLL.TV.

Початок трансляції події в неділю, 24 січня – о 5:00 за київським часом. Поєдинок Макгрегор – Порье має стартувати орієнтовно о 7 ранку.

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

Реклама Пор'є і Макгрегор / Фото: Reuters

Нагадаємо, в 2014 році суперники вже билися в октагоні. Той бій тривав 106 секунд і завершився нокаутом від Макгрегора.

"Мені подобається Дастін. Я вважаю, що він хороший боєць, навіть великий. Але все ще рівнем нижчий за мене. Я вимкну Пор'є за 60 секунд", – каже зараз Макгрегор

"У першому бою поєдинок навіть не почався. Тепер я хочу, щоб ми обидва спливали кров'ю, щоб обидва відразу ж почали завдавати один одному шкоди. Так ми і зрозуміємо, хто кращий", – відповідає Пор'є

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МАКГРЕГОР – ПОР'Є:

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Конор – фаворит поєдинку. Коефіцієнт на перемогу Макгрегора становить 1.32, а ставку на перемогу Дастіна Пор'є можна зробити з котируванням 3.74. Таким чином ймовірність перемоги бійців за котируваннями букмекерів: Макгрегор 74%, Пор'є 26%.

Хоча Хабіб Нурмагомедов в бою Макгрегор – Пор'є ставить на американця. "На старті перевага буде у Макгрегора. Але в третьому або четвертому раунді Пор'є зможе перемогти цього хлопця", – заявив росіянин, який свого часу перемагав як Макгрегора, так і Пор'є.

/ Фото: UFC

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Відзначимо, що Макгрегору на прізвисько "Сумнозвісний" і "Діаманту" Пор'є – по 32 роки. В активі Конора 26 боїв: 22 перемоги і 4 поразки. Дастін у змішаних єдиноборствах провів 33 поєдинки: 26 перемог, 6 поразок і 1 бій був визнаний таким, що не відбувся.

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