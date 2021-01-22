Порьє переважив Макгрегора: до самого очікуваного реваншу року менше двох днів

Рано вранці 24 січня на "Бійцівському острові" в ОАЕ пройде один з найочікуваніших боїв UFC. Колишній чемпіон промоушена в двох категоріях Конор Макгрегор проведе реванш з американцем Дастіном Порьє. А сьогодні бійці пройшли процедуру зважування. Нагадаємо, що напередодні Магрегор і Порьє провели дуель поглядів і обійшлися без бійки.
Макгрегор показав на вагах 155 фунтів – 70,3 кг.
Під Порьє ваги показали 156 фунтів – 70,7 кг.
Останній раз Макгрегор виходив в октагон рік тому, легко перемігши Дональда Серроне. У 32-річного ірландця 26 перемог при чотирьох поразках. У Порьє стільки ж успішних боїв, а невдач – на дві більше.
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Нагадаємо, що це буде бій-реванш проти Дастіна Порьє. Порьє і Макгрегор вже зустрічалися у 2014 році, і тоді ірландець здобув дострокову перемогу. На рахунку Конора 22 перемоги і 4 поразки. Порьє має за плечима 26 перемог і 6 поразок, а ще 1 бій не відбувся.
Раніше стало відомо, що на Конора Макгрегора подали в суд за згвалтування.
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