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Порьє переважив Макгрегора: до самого очікуваного реваншу року менше двох днів

22 січня, 15:25

Олена Павлова Олена Павлова

Бійці UFC пройшли зважування на "Бійцівському острові"

Рано вранці 24 січня на "Бійцівському острові" в ОАЕ пройде один з найочікуваніших боїв UFC. Колишній чемпіон промоушена в двох категоріях Конор Макгрегор проведе реванш з американцем Дастіном Порьє. А сьогодні бійці пройшли процедуру зважування. Нагадаємо, що напередодні Магрегор і Порьє провели дуель поглядів і обійшлися без бійки.

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Макгрегор показав на вагах 155 фунтів – 70,3 кг.

Під Порьє ваги показали 156 фунтів – 70,7 кг.

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Останній раз Макгрегор виходив в октагон рік тому, легко перемігши Дональда Серроне. У 32-річного ірландця 26 перемог при чотирьох поразках. У Порьє стільки ж успішних боїв, а невдач – на дві більше.

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Нагадаємо, що це буде бій-реванш проти Дастіна Порьє. Порьє і Макгрегор вже зустрічалися у 2014 році, і тоді ірландець здобув дострокову перемогу. На рахунку Конора 22 перемоги і 4 поразки. Порьє має за плечима 26 перемог і 6 поразок, а ще 1 бій не відбувся.

Раніше стало відомо, що на Конора Макгрегора подали в суд за згвалтування.

Дивіться також, зважування Макгрегора перед поєдинком з Серроне

Відео: Reuters
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UFC змішані єдиноборства зважування Конор Макгрегор Дастін Пуарье Дастин Порье
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