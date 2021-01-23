Макгрегор – Пор'є: Хабіб дав несподіваний прогноз

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов дав прогноз на зустріч колишнього чемпіона ліги в двох вагових категоріях ірландця Конора Макгрегора і колишнього тимчасового чемпіона ліги в легкій вазі американця Дастіна Пор'є, яка відбудеться рано-вранці в неділю за київським часом в Еміратах.
Росіянин очікує, що в цій сутичці перемогу здобуде аутсайдер бою – американець.
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"На старті перевага буде у Макгрегора. Але в третьому або четвертому раунді Пор'є зможе перемогти цього хлопця", – наводить слова Нурмагомедова BJ Penn.
Нагадаємо, 2014 року суперники вже билися в октагоні. Той бій тривав 106 секунд і завершився нокаутом від Макгрегора.
"Мені подобається Дастін. Я вважаю, що він хороший боєць, навіть великий. Але все ще рівнем нижчий за мене. Я вимкну Пор'є за 60 секунд", – каже зараз Макгрегор.
"У першому бою поєдинок навіть не почався. Тепер я хочу, щоб ми обидва спливали кров'ю, щоб обидва відразу ж почали завдавати шкоди один одному. Так ми і з'ясуємо, хто кращий боєць", – відповідає Пор'є.
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Додамо, що перед недільним боєм з Пор'є на Макгрегора подали до суду за зґвалтування.
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