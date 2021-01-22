Ви точно забудете про Макгрегора і Порьє! Вогненні фото красуні, яка затьмарить бійців

Недільного ранку 24 січня на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі відбудеться один з найочікуваніших боїв UFC. Реванш між колишнім чемпіоном в двох категоріях Конором Макгрегором і Дастіном Порьє.
Напередодні Магрегор і Порьє пройшли церемонію зважування. На ній вболівальники помітили одну з найкрасивіших октагон-герл Камілу Олівейру.
У січні 2013 року Олівейра стала першою представницею Бразилії, яка виносила таблички в турнірах UFC.
А вже в 2016 році авторитетний сайт Sherdog, що спеціалізується на змішаних єдиноборствах, назвав Камілу найкрасивішою октагон-герл.
Цікаво, що Олівейра вважає найкрасивішою жінкою планети Анджеліну Джолі. Вона хотіла б мати такі ж губи, як у голлівудської актриси.
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