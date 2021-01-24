Конор Макгрегор в нокауті! Легендарний боєць впав у другому раунді

Легенда MMA Конор Макгрегор програв нокаутом – вперше в своїй кар'єрі в UFC! Його переміг американець Дастін Пор'є. Бій відбувся в рамках шоу UFC 257 на Бійцівському острові в Абу-Дабі.

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Після рівного першого раунду, в другому Пор'є викинув град ударів в голову суперника і відправив того на настил. І почав добивати – але Конор вже не чинив опору, і рефері зупинив побиття. Ми провели онлайн бою Конор – Пор'є.

Як пройшов бій:

1 раунд. Конор зайняв центр октагону. Дастін на початку раунду вдало перевів бій у партер, але досить швидко бійці встали. У клінчі плечем б'є Конор, і точно так само відповідає Пор'є. Половину раунду провели бійці біля сітки. Конор вдало вийшов із ситуації, і кінцівка раунду пройшла в стійці – тут Макгрегор бив гостріше і точніше. Раунд конкурентний, але, мабуть, за ірландцем.

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2 раунд. Почав раунд з декількох влучань Макгрегора. Пор'є пробує пробивати лоукіками (нога легенди вже червона), а Конор пресингує і пробиває, в основному, рукою в голову. В середині раунду ірландейц двічі прихопив ногу Пор'є в стійці, але американець обидва рази зміг вийти з ситуації. А потім почав свою атаку – серія ударів в голову Конора, ірландець падає і рефері зупиняє бій!

Послужний список бійців. 32-річний Конор Макгрегор – головна зірка змішаних єдиноборств. На профі-рингу б'ється з 2008 року, в активі ірландця 27 боїв: 22 перемоги і 5 поразок. Американець Дастін Пор'є провів 34 поєдинки: 27 перемог, 6 поразок, а один бій був визнаний таким, що не відбувся.

Результати всіх боїв UFC 257:

Ранній попередній кард:

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Нік Лентц – Мовсар Євлоєв: перемога Євлоєва за очками

Амір Альбаз – Жалгас Жумагулов: перемога Альбаза за очками

Попередній кард:

Халіл Раунтрі – Марчін Прахніо: перемога Прахніо за очками

Джуліанна Пенья – Сара Макманн: перемога Пеньї в 3 раунді

Бред Таварес – Антоніо Карлос Джуніор: перемога Тавареса за очками

Арман Царукян – Метт Фревола: перемога Цакуряна за очками

Основний кард:

Марина Родрігес – Аманда Рібас: перемога Родрігес у 2 раунді

Ендрю Санчез – Махмуд Мурадов: перемога Мурадова в 3 раунді

Джессіка Ай – Джоанн Калдервуд: перемога Калдервуд за очками

Ден Хукер – Майкл Чендлер: перемога Чендлера в 1 раунді

Дастін Пор'є – Конор Макгрегор: перемога Пор'є нокаутом у 2 раунді

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Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

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