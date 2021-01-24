Пор'є знищив Макгрегора: відео сенсаційного нокауту

Довгоочікуваний поєдинок між зірками UFC Конором Макгрегором і Дастіном Пор'є на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі завершився сенсацією. Американець Пор'є нокаутував скандального ірландця Макгрегора у другому раунді, знищивши його своєю забійною лівою! Це перша поразка нокаутом у кар'єрі Конора.

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А перед боєм аналітики давали Пор'є всього 25 відсотків на успіх.

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Відзначимо, що після першого раунду, що минув з перевагою Макгрегора, у другому Пор'є викинув град ударів в голову суперника і відправив того на підлогу. І почав добивати – Конор вже не чинив опору, і рефері припинив побиття.

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Нагадаємо, що це була друга зустріч бійців. Вперше Макгрегор і Порье побилися в 2014 році в Лас-Вегасі. Тоді ірландець переміг достроково в першому раунді, нокаутувавши американця за 106 секунд. Тепер в Еміратах Дастін на прізвисько "Діамант" взяв більш ніж переконливий реванш у Конора.

Пор'є нокаутував Макгрегора / Фото: Reuters

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Додамо, що Конор зробив гучну заяву після поразки від Пор'є. "Я повернуся! Ви побачите мене в 2021 році", – обіцяє ірландець.

Марина Мороз про Конора Макгрегора

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