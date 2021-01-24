Русский
$ 28,26
34,37
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Пор'є знищив Макгрегора: відео сенсаційного нокауту

24 січня, 08:40

Олег Люлька Олег Люлька

Американець на прізвисько "Діамант" знищив скандального ірландця в другому раунді

Довгоочікуваний поєдинок між зірками UFC Конором Макгрегором і Дастіном Пор'є на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі завершився сенсацією. Американець Пор'є нокаутував скандального ірландця Макгрегора у другому раунді, знищивши його своєю забійною лівою! Це перша поразка нокаутом у кар'єрі Конора.

Реклама

А перед боєм аналітики давали Пор'є всього 25 відсотків на успіх.

Читайте також: Конор Макгрегор у нокауті! Легендарний боєць впав у другому раунді

Відзначимо, що після першого раунду, що минув з перевагою Макгрегора, у другому Пор'є викинув град ударів в голову суперника і відправив того на підлогу. І почав добивати – Конор вже не чинив опору, і рефері припинив побиття.

Реклама

Нагадаємо, що це була друга зустріч бійців. Вперше Макгрегор і Порье побилися в 2014 році в Лас-Вегасі. Тоді ірландець переміг достроково в першому раунді, нокаутувавши американця за 106 секунд. Тепер в Еміратах Дастін на прізвисько "Діамант" взяв більш ніж переконливий реванш у Конора.

Пор'є нокаутував Макгрегора

Пор'є нокаутував Макгрегора / Фото: Reuters

Реклама

Додамо, що Конор зробив гучну заяву після поразки від Пор'є. "Я повернуся! Ви побачите мене в 2021 році", – обіцяє ірландець.

Марина Мороз про Конора Макгрегора

Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

UFC Конор Макгрегор відео нокауту Дастин Порье

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Макгрегор – Пор'є: Хабіб дав несподіваний прогноз
Макгрегор – Пор'є: Хабіб дав несподіваний прогнозMMA
Конор Макгрегор – Дастін Пор'є: онлайн грандіозної рубки на Бійцівському острові
Конор Макгрегор – Дастін Пор'є: онлайн грандіозної рубки на Бійцівському островіMMA
Однією лівою! Як Макгрегор
Однією лівою! Як Макгрегор "знищив" Пор'є в першому бою (відео)MMA
Фейкове повернення! Хабіб вирішив
Фейкове повернення! Хабіб вирішив "кинути" боса UFC в інтересах РосіїMMA
Повернення року: Нурмагомедов озвучив умови для відновлення кар'єри
Повернення року: Нурмагомедов озвучив умови для відновлення кар'єриMMA
Конор – Пор’є: розклад трансляцій бою в Україні
Конор – Пор’є: розклад трансляцій бою в УкраїніMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти