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Порье уничтожил Макгрегора: видео сенсационного нокаута

24 января, 08:40

Олег Люлька Олег Люлька

Американец по прозвищу "Бриллиант" уничтожил скандального ирландца во втором раунде

Долгожданный поединок между звездами UFC Конором Макгрегором и Дастином Порье на "Бойцовском острове" в Абу-Даби завершился сенсацией. Американец Порье нокаутировал скандального ирландца Макгрегора во втором раунде, уничтожив его своей убойной левой! Это первое поражение нокаутом в карьере Конора.

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А ведь перед боем аналитики давали Порье всего 25 процентов на успех.

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Отметим, что после первого раунда, прошедшего с преимуществом Макгрегора, во втором Порье выбросил град ударов в голову соперника и отправил того на настил. И начал добивать – Конор уже не сопротивлялся, и рефери остановил избиение.

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Напомним, что это была вторая встреча бойцов. Впервые Макгрегор и Порье подрались в 2014 году в Лас-Вегасе. Тогда ирландец победил досрочно в первом раунде, нокаутировав американца за 106 секунд. Теперь в Эмиратах Дастин по прозвищу "Бриллиант" взял более чем убедительный реванш у Конора.

Порье нокаутировал Макгрегора

Порье нокаутировал Макгрегора / Фото: Reuters

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Добавим, что Конор сделал громкое заявление после поражения от Порье. "Я вернусь! Вы увидите меня в 2021 году", – обещает ирландец.

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

Все подробности в спецтеме Бой Макгрегор - Порье

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UFC Конор Макгрегор видео нокаута Дастин Порье

Источник: Сегодня|Спорт

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