Сексуальні тренування на ліжку: зірка волейболу тримає себе у формі

Зірка світового волейболу Жаклін Карвальо не припиняє тренування навіть на карантині. Дівчина показала, як підтримує форму вдома. Жаклін тренувалася прямо на ліжку.

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Відзначимо, що волейболістка Жаклін Марія Перейра де Карвальо за свою кар'єру двічі ставала чемпіонкою Олімпійських ігор – вона була золотою в Пекіні-2008 та Лондоні-2012. Двічі брала "срібло" чемпіонатів світу.

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Дівчина по праву вважається однією з найкрасивіших спортсменок світу.

Що стосується особистого життя спортсменки, то вона одружена з Муріло Ендрес, який також грає в волейбол, у них є син Артур.

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