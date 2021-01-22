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Сексуальні тренування на ліжку: зірка волейболу тримає себе у формі

22 січня, 17:24

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Жаклін Карвальо показала як готується до матчів

Зірка світового волейболу Жаклін Карвальо не припиняє тренування навіть на карантині. Дівчина показала, як підтримує форму вдома. Жаклін тренувалася прямо на ліжку.

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Відзначимо, що волейболістка Жаклін Марія Перейра де Карвальо за свою кар'єру двічі ставала чемпіонкою Олімпійських ігор – вона була золотою в Пекіні-2008 та Лондоні-2012. Двічі брала "срібло" чемпіонатів світу.

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Дівчина по праву вважається однією з найкрасивіших спортсменок світу.

Що стосується особистого життя спортсменки, то вона одружена з Муріло Ендрес, який також грає в волейбол, у них є син Артур.

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волейбол Жаклін Карвальо волейболістка
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