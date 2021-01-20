Найсексуальніша фанатка Малиновського. І мова не про його дружину

Італійська модель і телеведуча Франческа Брамбілла є, мабуть, найсексуальнішою фанаткою футбольного клубу "Аталанта", за який виступає українець Руслан Малиновський. Дівчина давно перебралася в Рим, але залишається вірною уболівальником клубу з рідного Бергамо.
Франческа має величезну армію прихильників. Тільки на її сторінку в Instagram підписано понад 1 мільйона фанатів і це не випадково – тільки подивіться, якими фото балує своїх підписників Брамбілла:
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