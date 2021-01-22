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Сексуальные тренировки на кровати: звезда волейбола держит себя в форме

22 января, 17:24

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Жаклин Карвальо показала как готовится к матчам

Звезда мирового волейбола Жаклин Карвальо не прекращает тренировки даже на карантине. Девушка показала, как поддерживает форму дома. Жаклин тренировалась прямо на кровати.

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Отметим, что волейболистка Жаклин Мария Перейра де Карвальо за свою карьеру дважды становилась чемпионкой Олимпийских игр – она была золотой в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Дважды брала "серебро" чемпионатов мира.

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Девушка по праву считается одной из самых красивых спортсменок мира.

Что касается личной жизни спортсменки, то она замужем за Мурило Эндресом, который также играет в волейбол, у них есть сын Артур.

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волейбол Жаклин Карвальо волейболистка
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