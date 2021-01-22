Сексуальные тренировки на кровати: звезда волейбола держит себя в форме

Звезда мирового волейбола Жаклин Карвальо не прекращает тренировки даже на карантине. Девушка показала, как поддерживает форму дома. Жаклин тренировалась прямо на кровати.
Отметим, что волейболистка Жаклин Мария Перейра де Карвальо за свою карьеру дважды становилась чемпионкой Олимпийских игр – она была золотой в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Дважды брала "серебро" чемпионатов мира.
Девушка по праву считается одной из самых красивых спортсменок мира.
Что касается личной жизни спортсменки, то она замужем за Мурило Эндресом, который также играет в волейбол, у них есть сын Артур.
Читайте также:
- Самая сексуальная фанатка Малиновского. И речь не о его жене
- Ирину Морозюк сфотографировали голой в раздевалке. Реакция мужа была удивительной
- Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
- Гонщица ушла в порно, а ее страницу заблокировали за слишком откровенные фото
- Сексуальные мамочки: жены звезд украинского футбола догуливают отпуск на Карибах
- Фанаты "Боруссии" обвинили красотку в травмах игроков: тяжело сосредоточиться на тренировках
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк