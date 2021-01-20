Українська
$ 28,15
34,16
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости футбола

Самая сексуальная фанатка Малиновского. И речь не о его жене

20 января, 23:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

Клуб из Бергамо может похвастаться фанаткой, которая имеет свою армию болельщиков

Итальянская модель и телеведущая Франческа Брамбилла является, пожалуй, самой сексуальной фанаткой футбольного клуба "Аталанта", за который выступает украинец Руслан Малиновский. Девушка давно перебралась в Рим, но остается верно болельщицей клуба из родного Бергамо.

Франческа имеет огромную армию поклонников. Только на ее страницу в Instagram подписано более 1 миллиона фанатов и это неслучайно – только посмотрите, какими фото балует своих подписчиков Брамбилла:

Читайте также:

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
девушка Аталанта болельщик WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
Милевский порвал со своей девушкой
Милевский порвал со своей девушкойФутбол
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыном
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыномФутбол
"Феррари" в хлам! Сотрудник автомойки разбил суперкар итальянского вратаряФутбол
Ребров стал лютейшим врагом
Ребров стал лютейшим врагом "ДНР": отказался помогать им в "борьбе с бандеровцами"Футбол
Самолет был скреплен скотчем, а пилоту запрещено летать: авиакатастрофа забрала жизни 15 футболистов
Самолет был скреплен скотчем, а пилоту запрещено летать: авиакатастрофа забрала жизни 15 футболистовФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять