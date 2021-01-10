Українська
$ 28,4
34,85
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Сексуальные мамочки: жены звезд украинского футбола догуливают отпуск на Карибах

10 января, 18:11

Олег Люлька Олег Люлька

Виктория Коноплянка и Татьяна Кравченко поделились неописуемой красотой своего отдыха

Несмотря на то, что уже скоро "Шахтер" и "Динамо" начнут подготовку ко второй части сезона, еще не все футболисты наших клубов-грандов вернулись из теплых краев. В частности, Евгений Коноплянка со своей женой Викторией догуливает отпуск в Мексике.

Реклама

Читайте также: Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножками

Пара выбрала местом отпуска Плайю-дель-Кармен – город на полуострове Юкатан, омываемый водами Карибского моря. Здесь много пляжей, окаймленных пальмами, а вдоль побережья тянутся коралловые рифы.

"Красота вокруг нас", – написала в Instagram Виктория Коноплянка

Реклама

Но фолловеры Виктории отметили, что очаровательна на снимке – не только природа.

"Красивое фото с шикарной девушкой", "Очень красиво и нежно", – пишут они

Отметим, что супруги Коноплянки со своими двумя детьми отдыхают в Мексике с друзьями – семейством экс-футболиста "Динамо", а ныне игрока "Днепра-1" Сергея Кравченко и его жены Татьяны. Которые тоже взяли с собой двух своих деток.

"Превращаемся в мексиканких амазонок", – пишет у себя в Instagram Татьяна Кравченко

Реклама

Напомним, уже в ближайшие дни "Шахтер" Евгения Коноплянки выходит из отпуска. Сбор "горняков" в турецкой Анталье стартует 17 января.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отпуск Евгений Коноплянка Сергей Кравченко WAGs Виктория Коноплянка

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Душитель" из Дагестана пообещал разобраться с Роналду (видео)MMA
Взрыв мозга! Жена Зинченко ответила на вопрос, когда у них будут дети
Взрыв мозга! Жена Зинченко ответила на вопрос, когда у них будут детиФутбол
Пришел домой, а там жену жестко гасят на кровати: Милевский шокировал рассказом об измене
Пришел домой, а там жену жестко гасят на кровати: Милевский шокировал рассказом об изменеФутбол
Любимый анекдот Лобановского: как шутил легендарный тренер
Любимый анекдот Лобановского: как шутил легендарный тренерФутбол
"Катюха, слышь, поехали курить": дочки Блохина зажигают в TikTokФутбол
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножками
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножкамиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять