Такі груди стрибати не заважає? Сексуальна спортсменка готується до Олімпіади

Австралійська легкоатлетка Тей Кларк поєднує підготовку до Олімпійських ігор і пляжний відпочинок. У соціальних мережах дівчина, то постить виснажливі тренування, то відверті фото в бікіні.
Тей бере участь у змаганнях у потрійному стрибку, стрибках у довжину і стрибках у висоту. В 16 років Кларк виграла срібну медаль юнацьких Олімпійських ігор.
Однак світову популярність вона заробила не тільки своїми спортивними показниками. Американське видання Busted Coverage включило австралійку до списку найкрасивіших спортсменок світу. Важко посперечатися з експертами.
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