Красавица из UFC выстрелила в себя: смотрите, что с ней произошло

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант развлекается после первого боя на кулаках. Девушка записала оригинальный клип для Тik Tok и запостила его Instagram.
На видео Пейдж позирует перед зеркалом в халатике, потом слышно будто перезаряжается ружье, затем девушка имитирует выстрел и остается в крохотном белье.
Добавим, что в прошлом году Пейдж, несмотря на паузу в соревнованиях, привлекла к себе внимание фолловеров голыми снимками на карантине. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала в Сеть фото ню – со своим возлюбленным. Как результат, сейчас на нее подписано 2,7 млн человек.
Да и просто откровенных снимков в Instagram Ванзант хватает.
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