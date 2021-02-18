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Красавица из UFC выстрелила в себя: смотрите, что с ней произошло

18 февраля, 17:56

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Пейдж Ванзант сняла забавный клип для соцсетей

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант развлекается после первого боя на кулаках. Девушка записала оригинальный клип для Тik Tok и запостила его Instagram.

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На видео Пейдж позирует перед зеркалом в халатике, потом слышно будто перезаряжается ружье, затем девушка имитирует выстрел и остается в крохотном белье.

Добавим, что в прошлом году Пейдж, несмотря на паузу в соревнованиях, привлекла к себе внимание фолловеров голыми снимками на карантине. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала в Сеть фото ню – со своим возлюбленным. Как результат, сейчас на нее подписано 2,7 млн человек.

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Да и просто откровенных снимков в Instagram Ванзант хватает.

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MMA смешанные единоборства Пейдж Ванзант
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