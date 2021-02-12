"Я уже достаточно сладкая": звезда баскетбола за драгоценности готова на все

Звезда австралийского баскетбола Лиз Кэмбидж недавно запостила откровенные фото в соцсети. Теперь девушка выложила пикантное видео.
Читайте также: День святого Валентина-2021: чем удивить свою половинку
Баскетболистка позирует лишь в одном белье. Видео сопровождается неоднозначной подписью.
"Так, кто из вас мой Валентин? Я не люблю шоколад или конфеты, я уже достаточно сладкая. Но отведи меня к Картье или Тиффани, и я могу тебе кое-что позволить", – написала Лиз в Instagram.
Элизабет Кэмбидж выступает за "Саутсайд Флайерз" из женской Национальной баскетбольной ассоциации. В 2020 году она стала чемпионкой лиги. В составе сборной Австралии Лиз выигрывала бронзовую награду Олимпиады 2012 года, а на ЧМ-2018 завоевала "серебро".
В соцсетях у спортсменки достаточно много откровенных снимков.
Читайте также:
- Мир должен видеть этот шедевр. Украинская волейболистка похвасталась длинными ногами
- Абсолютно голая: звезда UFC показала, что такое свобода
- Такая грудь прыгать не мешает? Сексуальная спортсменка готовится к Олимпиаде
- Немецкое качество. Звезда спорта снялась голой для Playboy
- Сексуальные тренировки на кровати: как звезда волейбола держит себя в форме
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк