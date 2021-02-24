Великі груди не помістилися в купальник героїні київського фіналу ЛЧ

Блондинка з пишним бюстом Кінсі Воланські запам'яталася українським уболівальникам по фіналу Ліги чемпіонів 2018 року. Коли вона вибігла на поле "Олімпійського" у відвертому купальнику.
Купальники, які мало що прикривають, Кінсі обожнює. Ось подивіться її чергове фото. Груди явно не поміщаються в купальний костюм.
"У цьому житті немає нічого, чого б ти не міг зробити або мати... Іди за своєю мрією", – закликає своїх підписників Воланські.
Раніше ми писали, що Кінсі Воланські запакували в чемодан і відправили на Гаваї. Цим відео дівчина підкорила соцмережі.
Згадаймо, як Кінсі Воланські зірвала фінал Ліги чемпіонів:
Читайте також:
- Красуня з UFC вистрілила в себе: дивіться, що з нею сталося
- Абсолютно гола: зірка UFC показала, що таке свобода
- Балі, що ти робиш з людьми! Абсолютно гола дочка зірки тенісу катається на слоні
- Німецька якість. Зірка спорту знялася голою для Playboy
- "Я вже досить солодка": зірка баскетболу за коштовності готова на все
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк