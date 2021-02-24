Великі груди не помістилися в купальник героїні київського фіналу ЛЧ

Блондинка з пишним бюстом Кінсі Воланські запам'яталася українським уболівальникам по фіналу Ліги чемпіонів 2018 року. Коли вона вибігла на поле "Олімпійського" у відвертому купальнику.

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Купальники, які мало що прикривають, Кінсі обожнює. Ось подивіться її чергове фото. Груди явно не поміщаються в купальний костюм.

"У цьому житті немає нічого, чого б ти не міг зробити або мати... Іди за своєю мрією", – закликає своїх підписників Воланські.

Раніше ми писали, що Кінсі Воланські запакували в чемодан і відправили на Гаваї. Цим відео дівчина підкорила соцмережі.

Згадаймо, як Кінсі Воланські зірвала фінал Ліги чемпіонів:

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