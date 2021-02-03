Таможня дала добро? Звезду киевского финала ЛЧ запаковали в чемодан и отправили на Гавайи

Кинси Волански шокировала всех на приеме багажа

Пышногрудая блондинка Кинси Волански стала известна киевским болельщикам в мае 2019 года. Тогда девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов.

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Сегодня Кинси удивила даже видавших виды. Девушка прибыла на Гавайи в чемодане! Видео из зоны получения багажа Волански выложила в свой Instagram. На ленте крутятся сумки прибывших пассажиров. Одна из них расстегивается, из нее вылазит Кинси и спокойно уходит под недоуменные взгляды других пассажиров.

У Кинси в соцсетях 3,7 млн подписчиков и она постоянно радует их эротическими фото.

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Вспомним, как Кинси Волански сорвала финал Лиги чемпионов:

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